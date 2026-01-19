Ourense se baja de Fitur: "Es irrelevante a nivel turístico", dice Gonzalo Jácome

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha "bajado" a la ciudad de As Burgas de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebrará esta misma semana en la capital española. El regidor ha calificado el evento de "irrelevante" y ha anotado que Ourense ya registra "cifras récord" de visitantes con otras vías de promoción.

Jácome ha comunicado la decisión argumentando estar en contra del "dispendio de recursos humanos y económicos" que supone y volviendo a censurar el evento calificándolo de "trampa".

"Es irrelevante", ha continuado el regidor ourensano "ya que no tiene ninguna incidencia, a favor o en contra, para el turismo. Los vídeos de las termas llegaron a millones de personas, dando a conocer la ciudad mil veces más que Fitur".

El alcalde ha argumentado que en los últimos años el turismo en Ourense está alcanzando "máximos históricos" sin necesidad de asistir a la feria, tal y como ha recogido Europa Press.

"Será el quinto año consecutivo que no acudimos y en este tiempo, las visitas se dispararon tanto en número de viajeros como en pernoctaciones, especialmente con la incorporación de más de 600 pisos turísticos", ha explicado.

Para él, Fitur es un evento "endogámico". "Lo que se le propone a las ciudades es ir al pabellón de Galicia para hacer una presentación de media hora a la que solo asisten vecinos de Ourense y conocidos. No va el gran público, así que no tiene sentido hacerla", ha sentenciado.