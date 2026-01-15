Ddenuncian que Ourense "pagó el triple" que otros municipios por alquilar dromedarios

La Fundación Franz Weber ha vuelto a señalar al Concello de Ourense en relación al uso de animales en su cabalgata de Reyes. En este caso, ha denunciado que "pagó el triple" que otros municipios para alquilar dromedarios para este evento.

Según la ONG, han analizado diferentes adjudicaciones en todo el Estado y el Concello ourensano "pagó más de 18.000 euros (IVA incluido)" a un autónomo registrado en Cantabria, "mientras que Almería licitó por 5.545 euros una actividad casi idéntica".

La asociación animalista ha reiterado sus críticas al uso de animales en las cabalgatas y ha añadido que "se sostiene gracias al uso de este tipo de licitaciones y al ingente dinero público que se dedica año tras año".

Por esta razón, ha informado de que ha remitido un escrito de investigación-auditoría ante el Tribunal de Cuentas explicando el uso del contrato menor de servicios para una actividad que, ha insistido, "se reitera en el tiempo en algunos municipios".

Además, ha avanzado que no descarta registrar otra petición ante el Consello de Contas en la que subrayan "la sistemática adjudicación a la misma persona de contratos menores relacionados con el empleo de dromedarios, también renos, para actividades en la vía pública" en Ourense.