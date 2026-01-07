Ganaderos bloquean con paja la entrada de la Subdelegación del Gobierno en Ourense

Ganaderos y agricultores mantienen el pulso en Ourense. Este miércoles han vuelto a las calles con “más de 150 tractores” repartidos por distintos puntos de la provincia y han bloqueado la entrada a la Subdelegación del Gobierno.

Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de los manifestantes, explicó a Europa Press que la jornada estuvo marcada por una reunión con el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y otra “sorpresa” con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, que se encontraba en la ciudad para firmar un acuerdo con el Ayuntamiento.

“La conselleira nos dio un mitin bastante bien dado, pero muchas cosas venían de Bruselas y Madrid”, apuntó Gómez, que lamentó el cruce de responsabilidades entre administraciones: “Primero Subdelegación echó el balón a Medio Ambiente y Medio Rural, y ahora ellos lo devuelven”.

Según explicó, tanto Pérez Jácome como la conselleira Vázquez mostraron su “apoyo al 100%”. El alcalde, además, les advirtió de que el inicio del curso escolar obliga a reorganizar los tractores, ya que incluso “le han avisado de que está prevaricando al no tomar medidas”.

A última hora de la mañana, los manifestantes retiraron uno de los tractores y los barriles de paja que bloqueaban el acceso a la Subdelegación, a la espera de mantener una nueva reunión con Eladio Santos. No obstante, aseguran que “el trato” ahora pasa por reunirse directamente con representantes del Gobierno central.

Cierre de la Subdelegación

Esta protesta obligó a la Subdelegación a cerrar sus instalaciones al público. En un comunicado enviado este mismo miércoles advertían del cierre porque los manifestantes "impiden físicamente el acceso" y "hay un riesgo para la ciudadanía".

En esta línea, han recalcado que es "competencia" del Ayuntamiento "regular el tráfico" y "sancionar a los vehículos que están causando perturbaciones en la ciudad", y han incidido en que la Administración "ya se comprometió a cortar" a los manifestantes con representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Asimismo, han destacado que el Gobierno "está en contra de que se vendan los productos por debajo de su coste" y que "la competencia para su aplicación es del Gobierno gallego".

Mientras, desde la Xunta, la conselleira de Medio Ambiente, en declaraciones a medios previas a la reunión con los portavoces de la 'tractorada', ha recalcado que la Xunta "estará al lado" de los manifestantes, y ha insistido en que "lo que hay que pedirle a Europa" es que "lo mismo que se le exige" a productores gallegos "se le exija también a los demás".

"Estamos en una posición de debilidad y eso no podemos permitirlo, porque redunda de manera muy negativa en todos", ha añadido, y ha afeado que "entren productos sin controles del resto del mundo" mientras "aquí se siguen haciendo de manera exhaustiva".

La movilización de este miércoles se enmarca dentro de una serie de protestas celebradas en las últimas dos semanas a las puertas de la Subdelegación. Bajo el lema 'Gandeiros Unidos. Sen campo, a cidade non come' y 'Basta xa. Están a matar o rural', los manifestantes han querido trasladar el descontento con el acuerdo de la UE con Mercosur y en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) "justa".