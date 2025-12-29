Tractores en el centro de Ourense para protestar contra el acuerdo de la UE con Mercosur Rosa Veiga - Europa Press

El centro de Ourense se ha visto colapsado este lunes por la concentración de tractores en el entorno de la Subdelegación del Gobierno para protestar por el acuerdo entre la UE y Mercosur y en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) "justa".

Esta tractorada ha arrancado alrededor de las 15:45 horas, cuando decenas de tractores y coches han comenzado a llegar hasta el edificio de la Subdelegación, después de salir a las 11:00 horas desde el polígono de San Cibrao das Viñas y con participantes de zonas como A Limia, Manzaneda, Viana do Bolo y Maceda, (Ourense), Deza (Pontevedra), además de algunos productores de la provincia de Lugo.

La protesta ha obligado a cortar carriles de calles como Xoán XXIII y Concello, con presencia policial en la zona. Los vehículos han ido aparcando en el lugar y han hecho sonar sus cláxones.

Los participantes han protestado bajo los lemas 'Gandeiros Unidos. Sen campo, a cidade non come' y 'Basta xa. Están a matar o rural' e incluyen otras demandas como control del jabalí y defensa de servicios en el rural.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación Gandeiras e Gandeiros Galegos (ELES ELAS), Adrián Riádigos, de la zona del Deza, explica que la intención es mantener la protesta ante la Subdelegación del Gobierno: "No nos vamos a mover hasta que alguien venga a decirnos que algo va a cambiar".

Señala que "la principal reivindicación es que no se firme el acuerdo con Mercosur". Con esta protesta se busca hacer un "llamamiento" por los problemas que acarreará al suponer un "cambio de modelo de alimentación" en detrimento del sector europeo.

Durante la tarde han mantenido un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, a quien agradecen sus "buenas palabras" y que ha sido "muy educado".

Según han confirmado, los tractores continuarán aparcados ante la Subdelegación del Gobierno de forma indefinida mientras no les ofrezcan soluciones y esperan poder reunirse este martes con cargos de la Consellería do Medio Rural, de la Xunta.