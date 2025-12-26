Un juzgado frena el desalojo de los placeros de Ourense dictado por el Concello

Un auto, al que Europa Press ha tenido acceso, ha admitido a trámite un recurso interpuesto por la asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos, cuyo edificio histórico lleva más de siete años cerrado por reformas. Los placeros pedían medidas cautelares para la decisión tomada por la junta de gobierno local a finales de noviembre.

Entonces, el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) ordenó el desahucio de los placeros de las instalaciones que actualmente ocupan en la Alameda. Según decretó, los placeros habían "incumplido el plazo de traslado" de sus puestos al edificio rehabilitado. "No tienen derecho a estar en la Alameda por caducidad", añadió el Ayuntamiento.

Ahora, el juzgado ha frenado esta orden y emplazado al Ayuntamiento a que presente alegaciones. De esta forma, no podrá ejecutar el desalojo mientras no se resuelvan las medidas cautelares.

A través de un comunicado, la asociación de comerciantes muestra su "respeto y confianza" en la justicia y defiende que el juzgado es la "única vía" a la que les ha quedado recurrir. Asimismo, han asegurado que su objetivo es "trasladarse lo antes posible" al edificio de la Plaza de Abastos, "una vez se acometan las obras imprescindibles, que impiden su regreso".