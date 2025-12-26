El Concello de Ourense apura su actividad en 2025: prevé convocar dos plenos extraordinarios Concello de Ourense

A pocos días de rematar el año 2025, el Concello de Ourense tiene previsto celebrar dos plenos extraordinarios a principios de la semana que viene antes de que llegue 2026.

Según recoge Europa Press, está previsto que este sábado convoque dos plenos, uno el 29 y otro el 30 de diciembre, con el objetivo de abordar temas como la recogida de la basura y el reconocimiento extrajudicial de deudas.

Así, el lunes 29 se tratarían tres temas: la ordenanza del servicio de recogida de la basura; un convenio de cooperación con el Concello de Barbabás en materia de depuración de aguas residuales; y el reconocimiento extrajudicial de deuda con Viaqua.

Al día siguiente, el martes 30 de diciembre, el orden del día trataría el reconocimiento, también extrajudicial, de la deuda con Ecourense.