El PSOE de Ourense pide al alcalde de Barbadás que asuma responsabilidades tras la denuncia por acoso

El alcalde de Taboadela, Álvaro Vila, será el portavoz y candidato socialista a la presidencia de la Diputación de Ourense PSOE de Ourense

Las denuncias de acoso continúan erosionando al PSdeG. La delegación provincial de Ourense ha emplazado este miércoles al alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Varcárcel, a asumir responsabilidades y entregar sus actas en el ayuntamiento y la Diputación tras ser denunciado por acoso laboral por una militante, quien había denunciado ser víctima de acoso sexual por un exedil de la localidad.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, el secretario xeral provincial, Álvaro Vila, ha trasladado que el propio Valcárcel presentó en la tarde del martes su renuncia a la militancia, pero ha considerado que debe "asumir las responsabilidades políticas". Cabe recordar que el regidor subrayó este martes que no dejaría sus cargos institucionales y pidió la dimisión del propio secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Además, Álvaro Vila ha informado que el exconcejal, que dimitió del cargo en 2024, seguía siendo militante. "A día de hoy seguía como militante y se le ha abierto expediente para expulsarlo inmediatamente del partido", ha informado, así como ha negado que la dirección del partido fuera conocedora de los hechos que se le atribuyen.

En la rueda de prensa ofrecida en la sede provincial, Vila ha afirmado que el partido tuvo conocimiento de la denuncia a través de la llamada de la propia víctima el pasado domingo, que explicó que había comunicado los hechos a través del canal antiacoso del PSOE. El secretario xeral provincial ha asegurado que, a partir de ese momento, comunicó los hechos a los distintos órganos del partido y se reunió con el denunciado y la denunciante.

Además, ha añadido, se convocó una reunión de la ejecutiva provincial, en la que se acordó subrayar el "rotundo apoyo" a las víctimas de estas conductas, a las que el partido quiere "acompañar" en el proceso. También ha subrayado los "valores" del PSOE de "tolerancia cero" al acoso, advirtiendo se trata de un proceso interno "garantista" tanto para la persona denunciante como para el denunciado.

La gobernabilidad, "secundaria"

Preguntado sobre si al partido le preocupa la gobernabilidad en el ayuntamiento, ante el pase a no adscrito del alcalde al perder las siglas del PSOE, Álvaro Vila ha sostenido que "la situación del gobierno es secundaria" en este caso. "Lo primero que debemos es preservar el recorrido de esta denuncia que se formalizó y acompañar, en este caso, a la víctima", ha afirmado para señalar que aún no se ha abordado tampoco con el resto de ediles de la localidad cómo va a quedar la situación en la corporación municipal.

En la rueda de prensa, además, preguntado por la gestión del caso Tomé por parte de la dirección gallega del PSdeG, Vila ha incidido en la dificultad de afrontar un asunto de estas características "mientras no se tiene un soporte de denuncia sobre los mismos". Tras ello, ha incidido en que el PSOE es el "único partido que se dotó de un canal para este tipo de denuncias" y ha incidido también en la necesidad de que el proceso sea "garantista".