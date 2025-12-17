El PP de Barbadás (Ourense) exige la dimisión del alcalde tras la denuncia por acoso laboral

El Partido Popular de Barbadás ha exigido la dimisión del alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, tras la denuncia de una militante del PSOE por acoso laboral y el supuesto encubrimiento de abuso sexual por parte de un edil.

Según recoge Europa Press, los populares han trasladado en un comunicado su "perplejidad y absoluto rechazo" a las manifestaciones del secretario xeral del PSOE provincial, Álvaro Vila, por asegurar que la situación del gobierno municipal "es secundaria".

El PP subraya la "gravedad" de los hechos, que generan "alarma y profunda preocupación entre los vecinos, al tiempo que deterioran la confianza en la institución provincial", al igual que la situación de "ingorbernabilidad" en la que, advierten, queda la corporación local tras el abandono de la militancia socialista por parte del regidor, pero no de la alcaldía.

También han mostrado su "preocupación" porque Valcárcel ocupaba acta de diputado de la Diputación de Ourense en las filas socialistas, y ahora pasará a los no adscritos.

El PP de Barbadás y la dirección provincial del PP de Ourense han considerado "insuficiente e inaceptable" que el alcalde "se limite a darse de baja en un partido, sin dar explicaciones claras, detalladas y públicas sobre los hechos que se le imputan", aunque subrayan su respeto a la "presunción de inocencia".

Además, se refieren a la situación que se vive en el seno del PSOE, marcados por otros casos similares. Un contexto "especialmente sensible" que se suma a que el regidor es uno de los firmantes del manifiesto de varios dirigentes socialistas contra la gestión de la dirección del PSdeG de la denuncia por acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, ahora en funciones, José Tomé.

Por todo ello, reclaman la convocatoria inmediata de un pleno extraordinario y urgente, en el que al alcalde ofrezca explicaciones públicas, directas y completas ante la corporación municipal y, sobre todo, ante los vecinos. En este pleno, añaden, el alcalde deberá de renunciar a su acta como edil y como diputado provincial "asumiendo las responsabilidades políticas que derivan de la denuncia".

Por último, el PP local traslada su compromiso "con la defensa de la dignidad de las personas, con la tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso y con la necesidad de que las instituciones públicas sean espacios de ejemplaridad, transparencia y confianza ciudadana", así como su respeto a cuantas personas sufran cualquier tipo de acoso.