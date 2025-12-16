Incendio en una vivienda en Ourense: trasladadas dos personas por inhalación de humo
El fuego se inició a las 21:00 horas, cuando un particular alertó de que ardía una olla y el humo podía haber afectado a una persona
Noche complicada en la calle Ervedelo, en la ciudad de Ourense. Un incendio en una vivienda obligó a trasladar a dos personas por intoxicación de humo a su centro hospitalario de referencia.
Según ha informado Europa Press, el fuego se inició a las 21:00 horas. En ese momento, un particular indicó a la central de emergencias que ardía una olla y apuntaba que podía haber alguna persona afectada por el humo.
Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ourense y a la Policía Nacional y a la Local.
Una vez en el punto, los bomberos explicaron que había ardido una sartén y que habían tenido que ventilar. El humo había invadido las estancias de la vivienda e intoxicó a dos personas, que necesitaron atención sanitaria y ser trasladadas al centro hospitalario de referencia.