Incendio en una vivienda en Ourense: trasladadas dos personas por inhalación de humo

Noche complicada en la calle Ervedelo, en la ciudad de Ourense. Un incendio en una vivienda obligó a trasladar a dos personas por intoxicación de humo a su centro hospitalario de referencia.

Según ha informado Europa Press, el fuego se inició a las 21:00 horas. En ese momento, un particular indicó a la central de emergencias que ardía una olla y apuntaba que podía haber alguna persona afectada por el humo.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ourense y a la Policía Nacional y a la Local.

Una vez en el punto, los bomberos explicaron que había ardido una sartén y que habían tenido que ventilar. El humo había invadido las estancias de la vivienda e intoxicó a dos personas, que necesitaron atención sanitaria y ser trasladadas al centro hospitalario de referencia.