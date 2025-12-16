El alcalde de Barbadás (Ourense) deja el PSOE tras la denuncia por acoso laboral y supuesto encubrimiento de acoso sexual

El alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel, ha anunciado que no dejará el acta y que continuará como regidor, pero que lo hará fuera de las siglas socialistas, después de que haya trascendido una denuncia contra él por acoso laboral de una militante del PSOE. Además, ha pedido la dimisión del líder del PSdeG en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, por la gestión del caso del que era presidente de la Diputación de Luego, José Tomé.

Este martes, el propio Besteiro informó de que el lunes por la tarde el Partido Socialista recibió por un canal interno una denuncia por supuesto acoso laboral contra Valcárcel, que vendría derivado como represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un exedil de la localidad. Además, dijo que el PSdeG de la provincia de Ourense atendió a la persona, que confirmó también la denuncia a través de un documento.

Tras esto, el regidor de Barbadás ha convocado a los medios a última hora de esta tarde en los exteriores de la sede provincial socialista, donde Valcárcel ha trasladado que ya ha solicitado la baja del partido pero que seguirá como alcalde y diputado provincial como no adscrito, al no pertenecer ya al PSOE.

En su comparecencia, según recoge Europa Press, ha asegurado estar en una situación de "indefensión patente", sin que se respete su "presunción de inocencia". Así, ha explicado que tuvo conocimiento de la denuncia contra él en la noche del lunes, cuando el secretario provincial, Álvaro Vila, se lo trasladó. Tras ello, ha dicho que fue en la mañana de este martes cuando, a través de la llamada de un medio, conoció que se atribuía un supuesto acoso laboral.

Valcárcel ha censurado que los medios tengan la información antes que él mismo y ha criticado que Besteiro pidiese públicamente su suspensión. Además, ha censurado que se le atribuya no actuar "con diligencia suficiente" en el caso de la denuncia por acoso sexual por parte de un edil de la corporación, ya dimitido.

Asegura que actuó con "absoluta diligencia"

Sobre este asunto, ha defendido que actuó con "absoluta diligencia" tan pronto tuvo conocimiento de la denuncia que dio origen a los actuales acontecimientos. "Me enteré de un supuesto acoso, porque no hay denuncia ni tampoco sentencia, actué, me reuní con las personas implicadas, entre ellas un concejal que dimitió a los pocos días, quedando expulsado de toda actividad política y del contacto con la persona que fue supuestamente acosada", ha afirmado.

Al cabo de diez días, ha señalado, esta persona dimitió. "Se argumenta que tenía que ser cesado por mi parte, pero si lo ceso, seguiría siendo concejal, seguiría formando parte el pleno y seguiría teniendo contacto con la concejala afectada y, además, tiene acceso al ayuntamiento a cualquier departamento", ha afirmado para subrayar que él exigió la dimisión del concejal y que esta "se hizo realidad".

El regidor ha vinculado la publicación de la denuncia contra él al entorno del partido y ha censurado que Besteiro exija su dimisión sin darle audiencia y sin haber actuado con diligencia en el caso de la denuncia contra Tomé, cuya dimisión ha reprochado que se exigió "dos meses después" de tener conocimiento, según ha dicho, del caso de supuesto acoso sexual.

Cree que Besteiro trata de "diluir" su responsabilidad en el caso de Tomé

"Exijo la dimisión de Besteiro por no actuar con la misma diligencia que actué yo y que no diluya su responsabilidad amparándose en los hechos denunciados contra mí y que aún no han sido contrastados", ha sostenido el regidor.

Y es que el alcalde de Barbadás ha considerado que Besteiro "debe pretender diluir sus responsabilidades" ante el anuncio del programa del canal Cuatro Código 10 de que emitirá el testimonio de la madre de la víctima del supuesto caso de acoso de José Tomé.

También ha atribuido la actuación del líder de los socialistas gallegos contra él al hecho de que sea uno de los firmantes del manifiesto impulsado por alcaldes y cargos socialistas en la provincia de Ourense, un documento crítico con la gestión de la dirección gallega del caso Tomé. "Es llamativo que yo firme un documento y que al cabo de cuatro días ocurra esto", ha sostenido.

Por último y preguntado al respeto, regidor ha explicado que aún no ha hablado con el resto de concejales socialistas para saber si van a abandonar las siglas socialistas con él.