Provincia de Ourense

Herido un menor en Ourense tras ser atropellado en un paso de cebra

Ocurrió en la confluencia de las calles Camiño Caneiro y Celso Emilio Ferreiro

Publicada
Actualizada

Un menor ha resultado herido tras sufrir un atropello en un paso de cebra ubicado en la confluencia de las calles Camiño Caneiro y Celso Emilio Ferreiro, en Ourense. 

Fue un particular el que emitió la voz de alerta, poco antes de las 09:00 horas de la mañana. Además, confirmó que el incidente se produjo en el paso reservado a peatones. 

El menor necesitó asistencia sanitaria, pero no estaba atrapado, por lo que no fue necesaria la intervención de equipos de excarcelación. Desde el 112 se avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, y a la Policía Local.