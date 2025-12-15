Herido un menor en Ourense tras ser atropellado en un paso de cebra

Un menor ha resultado herido tras sufrir un atropello en un paso de cebra ubicado en la confluencia de las calles Camiño Caneiro y Celso Emilio Ferreiro, en Ourense.

Fue un particular el que emitió la voz de alerta, poco antes de las 09:00 horas de la mañana. Además, confirmó que el incidente se produjo en el paso reservado a peatones.

El menor necesitó asistencia sanitaria, pero no estaba atrapado, por lo que no fue necesaria la intervención de equipos de excarcelación. Desde el 112 se avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, y a la Policía Local.