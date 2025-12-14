Controlan en A Mezquita (Ourense) un incendio que calcinó una casa y afectó a las viviendas contiguas

Los servicios de emergencias lograron controlar un incendio que quemó por completo una vivienda y afectó a las casas contiguas en la plaza del pueblo del lugar de Vilavella, en el conceyo de A Mezquita (Ourense).

El 112 Galicia recibió el aviso pasadas las 03:20 horas, cuando un particular informó de que ardía una casa. Poco después, otros alertantes advirtieron de que las llamas se estaban propagando a las viviendas próximas a través del tejado.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazaron una dotación hasta el lugar, el GES de A Gudiña, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de A Mezquita.

Durante los trabajos de extinción, los efectivos desplegados procedieron al desalojo preventivo de las viviendas de la zona.

El incendio quedó controlado, aunque el GES continúa trabajando para sofocar por completo las llamas. La vivienda en la que se originó el fuego quedó totalmente calcinada y las casas contiguas sufrieron diversos daños.