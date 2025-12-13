Excarcelado un hombre en Muíños (Ourense) tras volcar su coche
Finalmente, el hombre no necesitó asistencia sanitaria
Un hombre ha tenido que ser excarcelado de su vehículo tras volcar en Muíños (Ourense). El conductor resultó ileso, pero era incapaz de salir del coche.
Tal y como ha informado el 112 Galicia, fue el mismo quien alertó a emergencias, pasados escasos minutos de las 23:45 horas del viernes, cuando acababa de volcar en el kilómetro uno de la OU-1255, en Prado de Limia (Muíños).
Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se solicitó la colaboración del GES de Muíños, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muíños.
Así, los profesionales del GES se encargaron de liberar al implicado, que no necesitó asistencia sanitaria.