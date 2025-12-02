El alcalde de Ourense, citado a declarar ante el juez por presunta apropiación indebida

Una nueva polémica salpica al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien tendrá que declarar como investigado por un presunto delito de apropiación indebida tras la denuncia de su exconcejal, Telmo Ucha. Está citado el día 13 de febrero de 2026 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense.

Tal y como recoge la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde de la ciudad de As Burgas "tiene dedicación exclusiva para el ejercicio de sus funciones", con una "asignación exclusiva de 74.850,30 euros", aprobada en el pleno del 12 de junio de 2023, pero "realiza actividades mercantiles y privadas con grandes ingresos".

El querellante argumentó que Jácome "siempre nos dijo que se dedicaba a la labor de gobierno, pero parece ser que nos engañó, no solo a sus entonces compañeros, sino a toda la ciudadanía". Además, apuntó que el actual primer edil ourensano "ha reconocido llevar a cabo actividades mercantiles" y "cobrar otras cantidades a mayores de las propias de la dedicación exclusiva".

Con respecto a lo anterior, prosigue el escrito, el regidor "ha seguido ejerciendo una actividad empresarial" y "utilizando los ingresos del Ayuntamiento, del partido y de las contrataciones" de manera "absolutamente opaca y nada transparente", una "actuación ilegal" que "debe implicar la devolución íntegra de todos los salarios percibidos en régimen de dedicación exclusiva, como mínimo, de los últimos cuatro años".

Por último y según recoge el auto judicial emitido por el Juzgado de Instrucción nº1 de Ourense, se requiere al Ayuntamiento la remisión de una copia de certificado "sobre los salarios recibidos por el alcalde durante el mandato 2019-2023 y 2023 hasta la actualidad".