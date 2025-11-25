Prevén que el profesor condenado por abusos regrese de Cuba a España "en las próximas horas o días"

El profesor condenado por abusar de una menor en Ourense, Martiño Ramos, podría ser devuelto a España en los próximos días u horas. Así lo manifestó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Ramos huyó al país cubano en julio tras ser condenado a 13 años de prisión para eludir su pena. La Policía Nacional lo incluyó en la lista de los diez fugitivos más buscados por las autoridades españolas, en este caso, por abusar sexualmente de la menor recurriendo a "prácticas sádicas".

A preguntas de la prensa este martes sobre los trámites de extradición y por la posibilidad de traer a Martiño Ramos a Galicia, Blanco ha detallado que "la documentación ya está presentada". "Por lo que confiamos en que en los próximos días lo tengamos en España cumpliendo la pena a la que fue condenado de forma firme", aseveró.

Blanco aprovechó la coyuntura para agradecer la colaboración a la Policía Judicial de Madrid, pero también a la Policía Nacional de Ourense, "que estuvo trabajando a destajo para localizarlo y, en este momento, está tratando de trasladarlo para que cumpla la pena".

Con todo, la Policía Nacional había pedido en las últimas horas a Cuba que extremara las medidas de vigilancia sobre Martiño Ramos Soto, sobre el que pesaba una orden internacional de detención desde el 31 de octubre, tal y como recoge Europa Press.

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión.

Aún así, desde el 31 de octubre había ya una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.