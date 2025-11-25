Una moción de censura y dos tránsfugas devuelven la alcaldía al PP de Manzaneda (Ourense)

Manzaneda vuelve a manos del Partido Popular 18 años después. Pedro Yáñez es, desde este pasado lunes, regidor local, tras prosperar la moción de censura presentada por la formación a la que pertenece. Esta localidad ourensana no tenía un regidor "popular" desde José Hervella.

En concreto y tal y como recuerda Europa Press, el PP había impulsado la moción de censura contra el exregidor socialista, Amable Fernández, junto a dos concejales ahora no adscritos que habían concurrido bajo las listas del PSdeG a las municipales. El objetivo era hacer frente, según recoge el escrito, a la "grave situación de deterioro institucional, político y social que vive el Ayuntamiento".

Sin embargo, la moción inicialmente prevista para el 29 de octubre fue suspendida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense, tras aceptar la medida cautelar presentada por Fernández al existir posibles causas de nulidad, celebrándose finalmente este lunes.

El nuevo regidor argumentó en sesión plenaria que la moción "no debe entenderse como una confrontación personal" sino como "un mecanismo democrático" para "conseguir un rumbo" que "a juicio del PP debe cambiar".

Con respecto a lo anterior, Yáñez afeó un proceso que "se transformó en una telenovela victimista, menospreciando y vilipendiando a los compañeros de esta corporación" que "siempre se han comportado cordialmente" y "con afán de sumar y aportar".

"Es una bajeza moral que sinceramente no me esperaba, como otras muchas formas de actuar que nos llevaron a este momento, no todo vale", ha añadido.

Fernández se va "con la cabeza alta"

Por su parte, el exalcalde socialista Amable Fernández, señaló que se iba "con la cabeza alta" porque "no fue lo que votaron los vecinos". Además, recalcó que ahora los socialistas conformarán una "oposición constructiva", que "es lo que merece el Ayuntamiento". A su juicio, no había "nada de peso" para llevar a cabo la citada moción, solo "un interés personal, por entrar a tener el mando, como en las películas americanas de golpe de Estado".

Fernández instó al nuevo gobierno a cumplir con su promesa de traer "dos o tres millones de euros al año" y advirtió: "Nos veremos en las siguientes elecciones". También se pronunció sobre los concejales tránsfugas lamentando que "no podrán gobernar nada en el Ayuntamiento" y "serán simples concejales". Incidió en que "si meten la pata en eso", el partido "irá a tribunales".

Moción contra el transfuguismo

También el líder del PSdeG en Ourense, Álvaro Vila, avanzó que el Grupo Provincial Socialista presentará en el próximo pleno de la Diputación de Ourense una moción contra el transfuguismo político tras una moción de censura "esperpéntica" que, a su juicio, representa la "dejadez frente a la opinión de la vecinanza".

En esta línea, Vila insistió en que la decisión tomada "marcará un antes y un después en las relaciones entre PSdeG y PP en la provincia" y apuntó al presidente de la Diputación, Luis Menor, para que "clarifique y asuma responsabilidades" tras el "incumplimiento del PP del Pacto Antitransfuguismo acordado entre los grupos políticos".

"Algún concejal incluso no sabía lo que tenía que votar", añadió, al tiempo que afeó las "contradicciones internas" de una "operación política contraria a los principios democráticos".