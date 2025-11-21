Arde por completo una vivienda en Allariz (Ourense)

Susto en Allariz en la mañana de este viernes, tras declararse un incendio en una vivienda de la parroquia de San Vitoiro. El inmueble comenzó a arder en torno a las 08:20 horas y fueron varios los particulares que alertaron de lo que estaba sucediendo.

En un primer momento no se sabía con certeza si había ocupantes en el interior del inmueble, tal y como informó el 112 Galicia y recogió Europa Press. Por suerte, no hubo que lamentar finalmente daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Xinzo de Limia, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil. En estos momentos, los servicios de emergencia continúan con los trabajos de extinción.