Condenado en Ourense a 15 años de cárcel por agredir sexualmente a su hija discapacitada

Un hombre ha sido condenado en Ourense a 15 años de prisión por agredir sexualmente, de forma continuada, a su hija discapacitada cuando ésta tenía entre 10 y 11 años de edad. Así lo ha determinado la sección segunda de la Audiencia Provincial.

En un fallo con fecha de 16 de octubre, contra el que todavía cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se expone que los magistrados consideran probado que el acusado atentó, "de manera reiterada, contra la indemnidad sexual de su hija discapacitada, utilizando además técnicas manipulativas, como el chantaje con la tablet".

La Sala explica que el sospechoso admitió los hechos, pero negó el acceso carnal. Sin embargo, estiman acreditado, tras valorar el conjunto de las pruebas testificales y periciales, que no solo sometió a su hija a tocamientos de índole sexual, sino también, en varias ocasiones, "a acceso carnal por vía anal".

Por ello, le impone la pena en su extensión máxima "al ser el acusado merecedor del máximo reproche punitivo", condenándole también a cinco años de libertad vigilada.

En este sentido, se le ha inhabilitado para el ejercicio de los derechos de la patria potestad respecto de la víctima durante 10 años y para cualquier profesión o actividad que conlleven contacto con menores durante 20 años. Tampoco podrá aproximarse y comunicarse con su hija durante 18 años y deberá pagarle una indemnización de 15.000 euros.

Según consta en el fallo, los hechos juzgados ocurrieron entre los años 2023 y 2024 en el domicilio familiar que el agresor compartía con la víctima, hasta que la madre de la menor se dio cuenta de lo que sucedía, tal y como recogió Europa Press.