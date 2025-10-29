Evacuada al hospital tras colisionar contra un camión que transportaba madera en Ourense

Una mujer tuvo que ser liberada por los servicios de emergencias tras colisionar, con su furgoneta, con un camión que transportaba madera. Todo ocurrió, a última hora de la tarde de ayer, en la autovía A-52 a su paso por Melón.

Al filo de las 20:30 horas, varios particulares contactaron con el 112 Galicia para alertar del siniestro. Indicaron que el vehículo implicado estaba semivolcado en el kilómetro 259 de la autovía, en la parroquia de Quins, y que podría haber personas atrapadas.

Debido a lo anterior, y tal y como recogió Europa Press, el 112 movilizó un operativo en el que fueron informados el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, el GES de Ribadavia, los bomberos de O Carballiño y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el punto, los equipos de intervención confirmaron que en la furgoneta viajaban dos personas. El conductor pudo salir por sus propios medios, mientras que la copiloto tuvo que ser excarcelada por los equipos de rescate.

Tras ser liberada y atendida en el lugar por los profesionales sanitarios, la mujer fue trasladada, junto con el conductor, al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.