Condenado el ourensano que amenazó a sus vecinos con una escopeta: "Iréis para la caja"

Un septuagenario ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense a un año de prisión por un delito leve de amenazas y otro leve de lesiones. El condenado intimidó a tres vecinos con una escopeta y golpeó a uno de ellos con una piedra.

Fiscalía, letrada de la defensa y abogada de la acusación particular llegaron a una conformidad por la que se decretó la pena de un año de cárcel sin ingreso en prisión salvo que el acusado cometa un delito en los próximos dos años, una multa de 90 euros por las lesiones causadas y una indemnización de 300 euros. Asimismo, el acusado no podrá aproximarse a los denunciantes ni comunicarse con ellos durante cuatro años.

"No vais a llegar a mañana"

Según recoge el escrito fiscal, el 5 de octubre de 2022. a las 19:20 horas, el acusado inició una discusión con los tres denunciantes y "con intención de atemorizarlos" les dijo que "no iban a llegar a mañana", que "los iba a matar" y que "irían para la caja".

Tras pronunciar las anteriores amenazas, el hombre abandonó el lugar, pero volvió minutos más tarde "portando una escopeta de caza" y apuntando a uno de los denunciantes, avisando de nuevo de que "los iba a matar", tal y como recoge Europa Press.

A este relato de hechos, la acusación particular ha añadido el delito de lesiones por los perjuicios causados a uno de los denunciantes después de que el acusado lo golpease también con una piedra.