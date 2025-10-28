El alcalde de Vilar de Santos (Ourense) deja su cargo por motivos personales

Rubén Colmenero, hasta ahora alcalde de la localidad ourensana de Vilar de Santos, ha presentado su dimisión por motivos "personales y urgentes" incompatibles con la dirección del Concello. Colmenero ha estado ocho meses en el cargo, después de sustituir en febrero a Antonio Míguez.

Según ha trasladado el BNG local, el ya ex alcalde ha señalado que esta decisión responde a un cambio de etapa "personal y vital" y ha destacado que deja el cargo "con un profundo agradecimiento y con la emoción de quien se marcha sabiendo que hizo todo lo posible por mejorar su ayuntamiento y servir a los vecinos".

Los seis ediles nacionalistas del gobierno de Vilar de Santos también han expresado su respeto por la decisión del regidor, al que le han deseado "éxitos" en los siguientes pasos de su trayectoria.

Desde el BNG, han trasladado a Colmenero el agradecimiento de toda la militancia por "el trabajo y el compromiso" y por "su dedicación y entrega" al consistorio local.

El objetivo del Bloque, ha destacado la formación, "sigue siendo el mismo": "Trabajar con responsabilidad y cercanía por la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Vilar de Santos y por el avance de nuestro ayuntamiento".