El PSOE de Ourense censura que el PP impulse una moción de censura con tránsfugas en Manzaneda

El PSOE de Ourense ha trasladado este lunes su "rotundo respaldo" al alcalde de Manzaneda, Amable Fernández. Los socialistas han criticado que el PP impulse una moción de censura "apoyándose en tránsfugas" y contra la voluntad del pueblo, que se celebrará este miércoles 29 de octubre a las 12:00 horas.

En un comunicado, el PSOE provincial destaca que el regidor "fue elegido por la mayoría absoluta de los vecinos" y señalan que, tras dos mandatos consecutivos, convirtió a Manzaneda en un ayuntamiento de referencia en la provincia. "Una referencia que ahora el PP y los tránsfugas quieren tirar por tierra", denuncia.

Los socialistas censuran que esta moción de censura "orquestada por el PP" se apoye en "dos concejales tránsfugas", que se presentaron en su día bajo las siglas del PSOE, "refrendados y apoyados por el partido, votados por los ciudadanos, y que ahora, de forma unilateral y en connivencia con el PP engañan a sus votantes y compañeros y traicionan al partido impulsando esta moción".

Los socialistas piden a los tránsfugas Antonio Núñez y Miguel Domínguez que, "por dignidad, civismo y respeto a los vecinos de Manzaneda, renuncien como concejales y entreguen sus actas para dar paso a los siguientes compañeros en las listas para que tomen posesión como nuevos concejales y, de este modo, no lleven adelante esta moción".

Además, el PSOE de Ourense traslada su "perplejidad" ante la postura del PP provincial y de su presidente, Luis Menor, que apoya una moción de censura "ilegítima", con tránsfugas "en contra de la voluntad del pueblo". Acusan a Menor de "proseguir en la misma línea del baltarismo, (...) actuando con las viejas prácticas caciquiles y clientelares del PP, con el único fin de conseguir alcaldías a toda costa".

"Estamos ante una moción de censura en la que el PP, una vez más, pervierte la democracia e incumple la voluntad del pueblo y lo que decidieron democráticamente las urnas, con una mayoría absolutísima de votos al PSdeG-PSOE y al alcalde, Amable Fernández", destaca el PSOE.