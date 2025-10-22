Fiscalía denuncia al alcalde de Ourense por no actuar contra el ruido en el casco histórico

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, interviene durante un pleno en el Concello de Ourense, a 13 de enero de 2023 Rosa Veiga - Europa Press

La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y a un funcionario del Concello por un delito de prevaricación y por "incumplir su deber legal de actuar" contra la situación de ruido en el casco histórico de Ourense. Del mismo modo, ha presentado cuatro denuncias contra cuatro pubs de esta ciudad por un delito contra el medio ambiente en la modalidad de contaminación sonora.

Concretamente, el Ministerio Fiscal abrió diligencias el pasado 6 de octubre después de que la asociación vecinal del casco histórico O Cimborrio presentase diversas quejas por la situación de ruido, así como múltiples denuncias en el Ayuntamiento de Ourense e incluso llamadas a la Policía Local.

Por lo anterior, la administración local abrió diversos expedientes en los que se recogían "infracciones graves" por parte de los pubs Balenciaga, La Previa, L Suite y Wanda, ubicados en una Zona Saturada de Ruidos (ZAS) según la Ordenanza Municipal sobre protección contra ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Ourense.

En esta línea y tal y como recoge Europa Press, las denuncias exponen que dichos pubs incumplieron "a sabiendas" lo relativo a la insonorización del local, el cumplimiento de horarios y el ejercicio de actividad conforme a licencia. Una situación que generó "molestias y malestar" en los vecinos de la zona, que "dada su exposición prolongada" al ruido "sufren insomnio y ansiedad crónicos" llegando algunos a "malvender sus propiedades".

Asimismo, Fiscalía matiza que el alcalde, Pérez Jácome, y el técnico en telecomunicaciones del Ayuntamiento de Ourense incumplieron, de manera "consciente e intencionada", su "deber legal de actuar" ante el "perjuicio para la salud de todas las personas afectadas" por la situación "conocida y consentida" de ruido.