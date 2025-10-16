Fallece una mujer tras ser atropellada en Xinzo (Ourense)

Una mujer de avanzada edad falleció este pasado miércoles por la noche tras ser atropellada a la altura del punto kilométrico 200 de la N-525, en el municipio ourensano de Xinzo.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular el que contactó con los servicios de emergencias alrededor de las 21:10 horas, para avisar de que una mujer había sido arrojada a la acera por un turismo.

Los Bomberos de Xinzo se presentaron en el lugar e indicaron la posibilidad de que la persona hubiese fallecido. Los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar la muerte de la mujer.

En el operativo también participaron Emergencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Xinzo.