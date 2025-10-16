Axega 112 Galicia

Provincia de Ourense

Fallece una mujer tras ser atropellada en Xinzo (Ourense)

El siniestro ocurrió la pasada noche, alrededor de las 21:10, a la altura del punto kilométrico 200 de la N-525

Una mujer de avanzada edad falleció este pasado miércoles por la noche tras ser atropellada a la altura del punto kilométrico 200 de la N-525, en el municipio ourensano de Xinzo.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular el que contactó con los servicios de emergencias alrededor de las 21:10 horas, para avisar de que una mujer había sido arrojada a la acera por un turismo.

Los Bomberos de Xinzo se presentaron en el lugar e indicaron la posibilidad de que la persona hubiese fallecido. Los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar la muerte de la mujer.

En el operativo también participaron Emergencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Xinzo.