Dimite un concejal del PSOE en Ourense, tras el apoyo del partido a una modificación de crédito de Jácome

El socialista José Ángel Barquero ha anunciado este jueves su intención de dimitir, decisión que coincide con el apoyo del PSOE a una modificación de crédito impulsada por el gobierno que encabeza Gonzalo Pérez Jácome de 25,7 millones de euros.

Como informa Europa Press, fue en la sesión plenaria que ha cogido el Concello de Ourense este jueves, donde Jácome ha descartado recurrir a la cuestión de confianza de la que avisaba el pasado lunes en un comunicado si no salían adelante sus propuestas. Asimismo, ha agradecido al grupo socialista su apoyo por "pensar en la ciudad, no como los demás partidos".

Barquero no estuvo presente en el pleno y ha comunicado su intención de dimitir en la misma jornada, si bien ha atribuido su decisión a que, dadas sus "diferentes obligaciones profesionales". Ha afirmado que en estos momentos le resulta "imposible" compatibilizar su actividad laboral con las obligaciones que conlleva la representación de los ciudadanos de Ourense.

"Muy a mi pesar, me veo en la necesidad de dimitir como concejal", ha transmitido, a la espera de poder formalizar el paso en la próxima jornada. En todo caso, concluye que seguirá militando en el PSOE y tratará "por todos los medios de construir un mundo mejor"