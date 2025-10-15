Pontón pide la dimisión de la titular de Política Social por el cierre de viviendas comunitarias

Los nacionalistas gallegos exigen responsabilidades al ejecutivo gallego tras conocerse que, en menos de un mes, tuvo que proceder al cierre de dos viviendas comunitarias de mayores ubicadas en la provincia de Ourense: Primero, en Amoeiro, y después en Xinzo de Limia.

Este pasado martes trascendía que la Xunta había ordenado el cierre de la vivienda de San Gabriel, en Xinzo, porque contaba con más usuarios de los autorizados y, además, se detectaron deficiencias sociosanitarias y en la alimentación.

Por lo anterior, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió el cese de la conselleira de Política Social, Fabiola García, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien defendió, por contra, la actuación con "rigor" del Gobierno gallego.

Cara a cara

La clausura de estas dos casas de mayores en los últimos 15 días protagonizó el cara a cara entre Rueda y Pontón, quien preguntó a Rueda "¿cuántos Amoeiros más hay esperando a ver la luz?" Del mismo modo, reclamó a la Xunta que haga públicas las actas de inspección que, según ha denunciado, "el PP oculta a la Cámara gallega".

Por su parte, Rueda subrayó que la Xunta de Galicia hace más de un millar de inspecciones al año para velar por el bienestar de los mayores y anotó que, en el caso concreto de Amoeiro, "hubo varias inspecciones y requerimientos. Como no se cumplieron, se decretó el cierre inmediato, actuando con contundencia".