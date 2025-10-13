Vuelven los incendios a Ourense: Activo un fuego en A Gudiña con 20 hectáreas calcinadas
El de Rodeiro, en Pontevedra, se dio por controlado a las 08:20 horas de este lunes. Las llamas arrasaron 29 hectáreas de terreno
La pesadilla de los incendios forestales no termina de pasar en Ourense. A última hora de este pasado domingo se declaraba un nuevo fuego en el municipio de A Gudiña, concretamente, en la parroquia de Parada da Serra.
En el citado término se originaron las llamas en torno a las 19:45 horas de la tarde y, según las primeras estimaciones recogidas por Europa Press, ya arrasaron 20 hectáreas. Para su extinción se movilizaron cinco agentes, 10 brigadas, siete motobombas y una pala.
Por otro lado, el incendio declarado este domingo en el municipio pontevedrés de Rodeiro ya se ha dado por controlado -a las 08:20 horas de este lunes-. Las llamas asolaron una superficie de 29 hectáreas. Para su extinción se movilizaron dos técnicos, siete agentes, 16 brigadas, 10 motobombas, dos palas, seis helicópteros y seis aviones.