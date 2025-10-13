Herida en Carballeda de Valdeorras (Ourense) al caer por un desnivel tras bajarse de un bus averiado

Una mujer ha resultado herida tras caer por un desnivel de unos 10 metros después de bajarse de un autobús averiado en Carballeda de Valdeorras.

Según ha informado el 112 Galicia, el incidente ha ocurrido esta mañana en el kilómetro 13 de la carretera OU-122, en la parroquia de Lardeira.

Fue un particular el que dio la voz de alarma, asegurando que no podían acceder a la víctima, de la que escuchaban sus gritos de auxilio, por la dificultad del terreno.

El 112 ha movilizado a los bomberos y al GES de Valdeorras, que han intervenido en el rescate de la mujer, posteriormente trasladada por el 061 al hospital.

Los equipos de emergencias han señalado que la mujer estaba consciente, aunque presentaba un golpe en la cabeza e inmovilidad en una pierna.