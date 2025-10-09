Fiscalía abre diligencias por la vivienda de mayores de Amoeiro (Ourense) cerrada por la Xunta

La Fiscalía va a incoar diligencias preprocesales civiles y recabar los informes de inspección sobre la vivienda de mayores de Amoeiro (Ourense) cerrada la semana pasada por la Xunta por irregularidades graves.

Fuentes de la Fiscalía de Galicia que recoge Europa Press explican que "se incoan diligencias preprocesales civiles para valorar la situación de las personas mayores y, en función del resultado, determinar si la responsabilidad es penal o administrativa". Así lo indican después de que Faro de Vigo haya adelantado este jueves esta investigación.

La Xunta decretó el cierre de esta vivienda comunitaria de mayores, de titularidad privada, después de que se presentase una queja y se detectaran en una inspección irregularidades en la gestión y atención.

Los mayores que vivían en este centro fueron realojados en otras residencias públicas y se encuentran en buen estado.