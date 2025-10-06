Ourense reabre las termas de A Chavasqueira tras el incendio de 2019

En la madrugada del 24 de julio de 2019, un incendio provocado arrasó por completo las termas de A Chavasqueira, a orillas del río Miño, las primeras de pago construidas por el Concello de Ourense.

Este lunes, más de seis años después de aquella fatídica noche, volverán a abrir sus puertas a partir de las 19:00 horas para su reinauguración y, mañana, para el público en general, según han anunciado el consistorio local y los responsables de la empresa concesionaria, Ibernisha.

♨️ Las Termas de A Chavasqueira reabrirán la próxima semana, tras la rehabilitación necesaria debido al incendio de 2019.



Se trata de una concesión en suelo publico, para explotación privada condicionada.



Un lujazo para Orense 😁 y a precios módicos😛 pic.twitter.com/lZvhvA5x1b — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) October 4, 2025

Lo hacen a pocos días de que se celebre en la Audiencia Provincial de Ourense el juicio contra los dos acusados de causar el incendio por un delito de incendio con peligro para la vida y la integridad física de las personas, que tendrá lugar entre el 14 y el 15 de octubre.

Fue uno de los empleados de las instalaciones el que dio el aviso del fuego y hasta el lugar se desplazaron doce bomberos y tres efectivos de refuerzo del cuerpo, con dos vehículos autobomba, que sólo pudieron evitar su propagación.

Imagen del incendio en las termas de A Chavasqueira. Policía Nacional

En principio, se apuntó a un posible cortocircuito, pero se acabó determinando su intencionalidad. En octubre de 2020 se detuvo a dos sospechosos como acusados de haberlo causado.