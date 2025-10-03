Ence proyecta una planta para producir biometano y fertilizantes en Xunqueira de Ambía (Ourense)

Ence proyecta una planta de tratamiento de residuos para la producción de biometano, compost y fertilizantes en Xunqueira de Ambía (Ourense). El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes el primer paso de la pastelera para conseguir la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto.

En la descripción del proceso, como informa Europa Press, el DOG apunta a la utilización de residuos no peligrosos y 'sancach' que se someterán a un proceso controlado de digestión anaerobia para obtener biogás. "Este biogás, a través de un sistema de purificación o 'upgrading', alcanzará la calidad de biometano que permitirá su inyección en la actual red de gas", indica.

Además, lo digerido se someterá a una separación mecánica sólido/líquido, según explica la publicación del DOG. Además, Ence apunta, en lo que respecta a vertido, que las aguas sanitarias se dirigirán "a una fosa estanca con destino a un gestor autorizado".

"Apuesta por Galicia"

Fuentes de la compañía han destacado que Ence, "a través de su filial gallega Biofertilizantes y Biometano Sertogal Xunqueira, entidad con sede social en Santiago de Compostela, apuesta por esta región con el lanzamiento de un nuevo proyecto".

En concreto, indica que la compañía, "de la mano de su socio local Sertogal, va a llevar a cabo la promoción y construcción de una instalación de biofertilizantes y biometano en Xunqueira de Ambía (Ourense)" y enmarca la apuesta por este proyecto dentro del objetivo de desarrollar una plataforma de biofertilizantes y biometano en España.

Así, en diciembre de 2024, adquiría la planta de biometano La Galera (Tarragona). A cierre del primer semestre de 2025, Ence contaba con una cartera de 17 proyectos de biofertilizantes y biometano, en tramitación ambiental, a los que se suman otras 20 iniciativas en desarrollo que ya cuentan con localización y estudio de viabilidad completado.

Inversión de 25 millones

Ence también ha resaltado que invertirá en la planta de Xunqueira en torno a 25 millones de euros para producir del orden de 25.000 toneladas al año de biofertilizante sólido adaptado a los estándares europeos de calidad. De acuerdo con sus datos, generará un 90% de fertilizante orgánico y un 10% de gas renovable.

A mayores, Ence ha afirmado que el proyecto generará, "aproximadamente, 80 puestos de trabajo, directos e indirectos, en la fase de operación". "A ellos se sumarían hasta 150 en la fase de construcción", han añadido fuentes de la compañía que han asegurado que la planta "se ha diseñado para operar sin emitir olores".