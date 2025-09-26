Un incendio forestal en Rubiá (Ourense) obliga a cortar la N-120

Imagen de uno de los incendios de este verano en la provincia de Ourense. Rosa Veiga Europa Press

Un incendio forestal ha obligado a cortar al tráfico la carretera N-120 a su paso por el municipio ourensano de Rubiá.

Según ha informado el 112, se encuentra cortada en el punto kilométrico 445, a la altura de la parroquia de A Veiga de Cascallá.

Fuentes de la Consellería do Medio Rural han confirmado a Europa Press que el fuego se originó en esa misma parroquia a las 15:30 horas y que está estabilizado desde las 16:45 horas.

Hasta el lugar, para trabajar en las labores de extinción, se han desplazado cuatro agentes, tres brigadas, dos motobombas, un helicóptero y dos aviones.

Asimismo, el departamento autonómico está pendiente de un fuego en Portugal que se encuentra próximo a la parroquia de Rubiás, en Calvos de Randín, pero por el momento no ha llegado a Galicia.