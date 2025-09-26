Imagen de uno de los incendios de este verano en la provincia de Ourense.

Imagen de uno de los incendios de este verano en la provincia de Ourense. Rosa Veiga Europa Press

Provincia de Ourense

Un incendio forestal en Rubiá (Ourense) obliga a cortar la N-120

Se encuentra cortada en el punto kilométrico 445 y el fuego está estabilizado desde las 16:45 horas

Publicada

Un incendio forestal ha obligado a cortar al tráfico la carretera N-120 a su paso por el municipio ourensano de Rubiá.

Panorámica Monte dos Pozos

Según ha informado el 112, se encuentra cortada en el punto kilométrico 445, a la altura de la parroquia de A Veiga de Cascallá.

Fuentes de la Consellería do Medio Rural han confirmado a Europa Press que el fuego se originó en esa misma parroquia a las 15:30 horas y que está estabilizado desde las 16:45 horas.

Hasta el lugar, para trabajar en las labores de extinción, se han desplazado cuatro agentes, tres brigadas, dos motobombas, un helicóptero y dos aviones.

Asimismo, el departamento autonómico está pendiente de un fuego en Portugal que se encuentra próximo a la parroquia de Rubiás, en Calvos de Randín, pero por el momento no ha llegado a Galicia.