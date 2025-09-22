Una persona tiene que ser trasladada en Rubiá (Ourense) al hospital tras caer con su coche al río

Una persona ha caído este domingo con su coche al río en el puente de Quereño, en el municipio ourensano de Rubiá. En consecuencia, la víctima tuvo que ser trasladada al hospital.

Según informa Europa Press, el ocupante del vehículo pudo salir del vehículo por sus propios medios y buscó refugio en una ínsula en el medio del río hasta que llegaron los equipos de salvamento.

El 112 Galicia solicitó la colaboración de los Bomberos de Valdeorras y de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuaron a la persona, que se encontraba consciente, al centro hospitalario de referencia.