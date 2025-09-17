Declarado un incendio, ya estabilizado, en San Cristovo de Cea (Ourense)

Imagen de archivo de servicios de emergencia trabajando en la extinción del fuego en Ourense Rosa Veiga - Europa Press

Esta tarde se ha declarado un incendio forestal en la localidad ourensana de San Cristovo de Cea, en la parroquia de Vilaseco, que ha comenzado a arder a las 15:29 horas de este miércoles, según informa la Consellería do Medio Rural

Por el momento no hay una estimación de las hectáreas afectadas, aunque el incendio se dio por estabilizado sobre las 18:20 horas.

Según Europa Press, hasta el lugar se han desplazado un técnico, tres agentes, 12 brigadas y seis motobombas. Además, han acudido medios aéreos (tres helicópteros y cuatro aviones), que se retiraron del lugar una vez se dio por estabilizado.