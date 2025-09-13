Un detenido en Ourense por robar en un establecimiento en el que había trabajado anteriormente

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería del barrio de As Lagoas, en Ourense, del que ha resultado ser antiguo empleado.

El hecho que se le imputa ocurrió en la madrugada del miércoles 13 de agosto, cuando esta persona forzó y apalancó la persiana de entrada del local para acceder al interior, lo que produjo diversos daños en la misma, según ha informado la Policía Nacional. Entre los efectos sustraídos, se encuentran la caja registradora, bebidas alcohólicas y dinero en efectivo.

Tras las investigaciones realizadas por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaria Provincial de Ourense, se identificó al autor de los hechos, que resultó ser un antiguo empleado del establecimiento.

De esta forma, se le localizó y detuvo. Tras llevar a cabo las diligencias oportunas, esta persona ha sido puesta a disposición judicial.