Fallece un peatón en Verea (Ourense) tras ser atropellado cuando cruzaba una carretera

Un atropello en una carretera en el término municipal de Verea (Ourense) se ha saldado con el fallecimiento de un peatón. El hombre estaba cruzando la vía cuando fue embestido por el vehículo.

Según ha informado del CIAE 112 Galicia, los hechos ocurrieron pasadas las 6:00 horas, cuando un particular ha alertado a Emergencias de la presencia de un peatón caminando por la carretera OU-540, a la altura del kilómetro 30.

Minutos más tarde, como recoge Europa Press, era la Guardia Civil de Tráfico la que informaba al 112 de que la persona había sido atropellada y que había fallecido, sin que se hubiera podido hacer nada por salvarle la vida.

La víctima es un vecino de Verea de 89 años de edad que, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense. El hombre se encontraba en el carril del sentido decreciente de circulación cuando cruzó la vía por un lugar no habilitado.

El hombre fue atropellado por la conductora de un turismo, que arrojó resultado negativo para las pruebas de alcohol y drogas. Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Siniestros de Verín serán remitidas al juzgado de instrucción de Bande.