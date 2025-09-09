Extinguido el incendio del vertedero de A Rúa (Ourense) tras más de tres semanas ardiendo
El fuego se ha apagado después de ocho días de trabajos de intervención para los cuales se movilizaron más de 250 camiones
Después de más de tres semanas ardiendo, el incendio del vertedero de A Rúa, en Ourense, ha quedado extinguido después de ocho días de trabajos y la movilización de 250 camiones.
Según ha informado la Diputación de Ourense, la extinción corrió a cargo de la empresa Tragsa que asumía la administración provincial el pasado 30 de agosto a través de una contratación de urgencia, en un vertedero que, según recalca su presidente, Luis Menor (PP), es una "competencia municipal".
El Gobierno provincial ha recordado que la alcaldesa de A Rúa, María González Albert (BNG), había hecho una petición formal para trasladar las labores de extinción del fuego al gobierno provincial ante un "coste económico y técnico difícilmente asumible".
Labores de extinción que han consistido, señalan, en la "asfixia" del material que estaba ardiendo, y que han sido de "gran complejidad" por las "características técnicas" del vertedero y las "condiciones que afectan a la salud de las personas".