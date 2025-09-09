Extinguido el incendio del vertedero de A Rúa (Ourense) tras más de tres semanas ardiendo Diputación de Ourense

Después de más de tres semanas ardiendo, el incendio del vertedero de A Rúa, en Ourense, ha quedado extinguido después de ocho días de trabajos y la movilización de 250 camiones.

Según ha informado la Diputación de Ourense, la extinción corrió a cargo de la empresa Tragsa que asumía la administración provincial el pasado 30 de agosto a través de una contratación de urgencia, en un vertedero que, según recalca su presidente, Luis Menor (PP), es una "competencia municipal".

El Gobierno provincial ha recordado que la alcaldesa de A Rúa, María González Albert (BNG), había hecho una petición formal para trasladar las labores de extinción del fuego al gobierno provincial ante un "coste económico y técnico difícilmente asumible".

Labores de extinción que han consistido, señalan, en la "asfixia" del material que estaba ardiendo, y que han sido de "gran complejidad" por las "características técnicas" del vertedero y las "condiciones que afectan a la salud de las personas".