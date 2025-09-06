Fallece un hombre en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) tras un accidente con una máquina cargadora

Un trabajador ha fallecido este sábado en Vilamartín de Valdeorras tras sufrir un accidente laboral. El suceso se produjo en torno a las 13:00 horas, cuando el vehículo se precipitó por un terraplén mientras el hombre realizaba tareas de movimiento de material.

Un compañero fue quien dio aviso al 112, alertando de que el hombre podría haber fallecido.

A su llegada, los servicios de emergencias, con el 061, bomberos y GES de Valdeorras, Guardia Civil y Protección Civil, constataron el fallecimiento.