Activo un incendio en Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Un avión de extinción de incendios trabaja en la extinción del incendio. EP/Archivo

Un incendio forestal ha sido declarado en la tarde de este sábado en la comarca de Valdeorras. El fuego, según informa la consellería do Medio Rural, se originó en torno a las 14:56 horas en la parroquia de Casaio del municipio de Carballeda de Valdeorras.

De acuerdo con las últimas estimaciones el fuego afecta a cerca de 20 hectáreas. Por el momento se ha movilizado a un técnico, tres agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, dos palas, tres unidades técnicas de apoyo y tres helicópteros.

La Xunta de Galicia recuerda que está operativo el número 085 para dar aviso de cualquier información sobre incendios forestales.