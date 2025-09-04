Aparece el cuerpo de una mujer en el fondo de un pozo en Coles (Ourense)
Esta mañana ha aparecido el cadáver de una mujer en el interior de un pozo en el lugar de Sas, en el municipio ourensano de Coles.
Según ha informado el 112 Galicia, ha ocurrido en el lugar de Sas, en la parroquia de Santa Mariña de Albán, y ha sido un particular el que ha alertado a los servicios de emergencias alrededor de las 10:00 horas.
Se han trasladado hasta el lugar Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de O Carballiño, el GES de Pereiro de Aguiar, la Guardia Civil y Protección Civil.