Así es el proyecto pionero de San Xoan de Río (Ourense) para dar respuesta a los incendios

Así es el nuevo proyecto pionero de San Xoan de Río (Ourense) para dar respuesta a los incendios LinkedIn Jose Miguel Perez Blecua

El pequeño pueblo de San Xoan de Río, en la provincia de Ourense, continúa haciéndose un hueco como referente en innovación enfocada al medio rural, a través de la labor de su alcalde, Xosé Miguel Pérez Blecua, ha sido incluido recientemente en el prestigioso Ranking Top100 Líderes Innovadores de Iberoamérica, impulsado por la Red Business Market y la Asociación Internacional de Startups.

Hace apenas una semana, el regidor anunciaba la creación de un Laboratorio de Restauración Rural (LRR) para articular, de manera innovadora y coordinada, una respuesta a las consecuencias de los incendios de este mes de agosto. "Tras los incendios, muchos solo ven destrucción. Yo, sin embargo, estoy convencido de que también puede ser el inicio de algo nuevo", escribía en su cuenta de LinkedIn.

Se trata de un modelo pionero e innovador de gestión integral del medio rural que quiere ser "el corazón de la Nueva Ruralidad: un movimiento donde la tradición, la fuerza de la comunidad y el conocimiento científico se encuentran con la innovación tecnológica para transformar nuestro territorio".

El LRR, impulsado por el Concello de San Xoán de Río con el apoyo de colectivos como Sostenibles Ourense, profesorado e investigadores de la Universidad de Vigo y otros expertos y expertas de diferentes zonas de España, se presenta como un espacio colaborativo que integra administraciones, sociedad civil y empresas para regenerar los territorios afectados por los incendios.

Así, según sus promotores, "es una oportunidad única de sumar para multiplicar; no podemos permitir que cada cual actúe por su lado"; propone una hoja de ruta común para atender el daño ecológico, el impacto social y la recuperación económica tras los incendios.

Así, este proyecto está estructurado en torno a diez ejes interconectados:

Salud Integral: atención física y psicológica a las personas. Agua: protección de recursos hídricos y restauración de riberas. Territorio y Soluciones Basadas en la Naturaleza: ordenación sostenible y bioingeniería. Gobernanza Local: colaboración público-privada estable. Fauna y Biodiversidad: recuperación de ecosistemas y especies. Economía: fomento del emprendimiento y empleo rural. Conocimiento: integración de la ciencia y la sabiduría local. Educación y Comunidad: formación y prevención frente al fuego. Clima: conexión entre incendios y emergencia climática. Ciencia e Innovación: tecnología, datos abiertos y nuevas herramientas.

Con este enfoque, el LRR fija objetivos concretos y medibles: restaurar 20 kilómetros de riberas, gestionar 1.000 hectáreas con modelos de cortafuegos vivos, crear 200 empleos directos y ofrecer apoyo social y psicológico a más de 10.000 personas.

Desde este proyecto innovador, también hacen una llamada a la participación de administraciones, universidades, empresas, entidades sociales y ciudadanía para aportar propuestas y sumarse a un proceso colectivo que busca transformar la vulnerabilidad en una oportunidad y hacer del rural gallego un referente europeo en resiliencia.

Para ello, han habilitado un formulario para que se puedan enviar las propuestas, que se encuentra en este enlace.

Reconocimiento desde la Casa Real

Además, el LRR ha recibido una carta de la Casa de S.M. el Rey en la que se acusa recibo del proyecto y se remite su contenido a la Xunta de Galicia para su conocimiento.

En la misiva, el Jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación, Juan Carlos González Díez, transmite "el deseo de Su Majestad de que el proyecto se lleve a cabo y constituya un éxito", lo que supone, señalan los promotores, un respaldo de gran relevancia institucional para esta iniciativa público-privada que nace en Ourense con vocación de ser un modelo replicable en toda España.