Yolanda Díaz tratará en Ourense la situación laboral de los efectivos de extinción

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. Carlos Castro / EP

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se desplazará a Ourense este viernes para reunirse con representantes sindicales para tratar la situación laboral de los efectivos de extinción de incendios forestales.

Tras haber incidido en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas en la necesidad de dignificar sus condiciones y de llevar a cabo políticas de prevención eficaces, Díaz abordará con ellos sus necesidades laborales.

En la reciente manifestación en Vigo en protesta por los incendios y la política de la Xunta, la ministra advirtió de que es "una barbaridad" dejar los servicios de extinción "en manos privadas".

Además del encuentro con sindicatos, Yolanda Díaz también se reunirá con representantes del ámbito de la Economía Social para conocer de primera mano las consecuencias de los incendios en este sector.

Las reuniones tendrán lugar a las 10:00 horas (con representantes sindicales) y a las 12:30 horas (con el sector de la Economía Social) en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, en la calle Parque San Lázaro.