Incendios en Galicia: Reabre la AG-31 en Celanova (Ourense)

Imagen de uno de los incendios forestales en Ourense. Rosa Veiga - Europa Press

La ola de incendios en la provincia de Ourense provocó un nuevo corte en las carreteras, después de que se haya ya retomado el tráfico ferroviario esta tarde a partir de las 17:00 horas.

En este caso, fue la AG-31, a su paso por Celanova, que ha vuelto a abrirse al tráfico. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el corte se produjo desde el kilómetro 5 en Solveira hasta el kilómetro 10 en A Barxiña, en sentido creciente.

Durante el tiempo que la vía estuvo cortado habilitaron un desvío por la OU-540, en la salida 224 de la A-52.