Provincia de Ourense
Nuevo incendio activo en Ourense: A Veiga afectado por las llamas que entran desde Zamora
El fuego afecta a más de 20 hectáreas en la parroquia de A Ponte
Nuevo incendio en la provincia de Ourense, en este caso, un nuevo foco ha aparecido en el municipio ourensano de A Veiga.
Según han informado desde la Consellería de Medio Rural, el fuego afecta a la parroquia de A Ponte.
Las llamas se han originado en la provincia de Zamora y ya han ardido más de 20 hectáreas, a falta de una nueva estimación de superficie.