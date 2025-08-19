Incendio forestal se acerca a Vilela, en Ourense.

Incendio forestal se acerca a Vilela, en Ourense. Rosa Veiga - Europa Press

Provincia de Ourense

Nuevo incendio activo en Ourense: A Veiga afectado por las llamas que entran desde Zamora

El fuego afecta a más de 20 hectáreas en la parroquia de A Ponte

Más información: Incendios en Galicia, hoy en directo: Galicia vive su peor ola incendiaria, solo por detrás de la de 2006

Publicada

Nuevo incendio en la provincia de Ourense, en este caso, un nuevo foco ha aparecido en el municipio ourensano de A Veiga.

N-525 cortada por el fuego

Según han informado desde la Consellería de Medio Rural, el fuego afecta a la parroquia de A Ponte.

Las llamas se han originado en la provincia de Zamora y ya han ardido más de 20 hectáreas, a falta de una nueva estimación de superficie.