Nuevo incendio activo en Ourense: A Veiga afectado por las llamas que entran desde Zamora

Incendio forestal se acerca a Vilela, en Ourense. Rosa Veiga - Europa Press

Nuevo incendio en la provincia de Ourense, en este caso, un nuevo foco ha aparecido en el municipio ourensano de A Veiga.

Según han informado desde la Consellería de Medio Rural, el fuego afecta a la parroquia de A Ponte.

Las llamas se han originado en la provincia de Zamora y ya han ardido más de 20 hectáreas, a falta de una nueva estimación de superficie.