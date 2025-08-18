El fuego vuelve a golpear a Ourense: el incendio iniciado en Zamora traspasa la frontera

Imagen de uno de los fuegos que afecta a la provincia de Ourense. Rosa Veiga - Europa Press

El fuego que se inició el pasado jueves en Porto de Sanabria, en Zamora, ha traspasado la frontera con Ourense y afecta a Pena Trevinca, que ocupa territorio de ambas provincias, tal y como revela el visor europeo Copernicus.

Según informa en sus redes sociales el guía en el Territorio de Trevinca Juanjo Lorenzo, en la parte gallega, se ha encaminado hacia Pena Trevinca, la zona de A Lagoa da Serpe, Pena Negra, Pena Surbia, O Lombo de Rocín y el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia.

"Esto arde tanto porque no hay medios. Entendemos que es una zona de difícil acceso. Seguro que, en condiciones normales y con medios, se hubiera logrado apagar y no hubiera quedado nada", asegura Lorenzo, que indica que la situación se ha agravado por las escasas lluvias habidas desde junio.

Para el también ingeniero de Montes el efecto del fuego que quema Pena Trevinca es una "herida honda e importante en nuestra cultura". Lo compara con, si en un hipotético caso, "por un terremoto o por lo que sea, se derrumbase la Catedral de Santiago". Además, advierte de que repercutirá en los negocios como el suyo que viven de promocionar "un destino de naturaleza, en una zona casi --entre comillas-- virgen".

Mientras, en la parte zamorana, el incendio de Porto ha llevado este lunes a la Junta de Castilla y León a recomendar salir de los pueblos ubicados en el entorno del Lago de Sanabria, Juanjo Lorenzo estima que, en la zona gallega, la aldea más cercana --A Ponte, en el municipio de Vilar de Santos-- se encuentra a alrededor de 10 kilómetros.

Nidos de águila real en O Courel

Por otra parte, el incendio originado en Larouco avanza hacia O Courel, desde Quiroga, y ya afecta a la parte de las montañas comprendida en este municipio; principalmente, al valle del río Soldón, según indica el concejal de Medio Ambiente, Luis Manuel Arias.

El avance de las llamas en la jornada del domingo llegó hasta O Montouto, una zona donde anidan las águilas reales, que están protegidas.

Bidueiral de Montederramo y O Invernadoiro

Asimismo, el incendio de Montederramo ha afectado a su Bidueiral, según trasladan fuentes de brigadistas. En cuanto al Parque Natural de O Invernadoiro, y pese a que la Consellería do Medio Rural --preguntada por ello-- no ha podido confirmar si el incendio ya ha afectado al espacio natural, el sistema Copernicus muestra que ya calcina una parte de él.

Ante el avance del incendio conjunto de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, la Consellería do Medio Ambiente ha declarado obras de emergencia en O Invernadoiro para la utilización de máquinas pesadas para mejorar los cortafuegos perimetrales.