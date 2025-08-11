Incendios en Galicia: 2.500 hectáreas arrasadas en el Macizo de Ourense y se activa uno en Vilardevós

Trabajos de exxtinción a cargo del helicóptero de la BRIF de Laza en la serra de san Mamede, en el fuego por debajo de la aldea de Teixeira (Maceda), a 10 de agosto de 2025, en Maceda, Ourense, Galicia (España). Rosa Veiga - Europa Press

Cuatro incendios en Chandrexa de Queixa, Maceda, Vilariño de Conso y Montederramo calcinan alrededor de 2.500 hectáreas en el Macizo Central de Ourense. Además, está activo un nuevo incendio en Vilardevós (Ourense), en la parroquia de Moialde, que ya supera las 20 hectáreas.

El incendio en Chandrexa de Queixa continúa avanzando sin control desde su inicio el viernes y ya quema, por sí solo, alrededor de 2.000 hectáreas del Macizo. Esta dimensión lo convierte ya en el incendio forestal más grande ocurrido en Galicia en todo el año.

Como medios aéreos, ya se han movilizado 12 helicópteros y 12 aviones, por parte de Medio Rural. Además, el Ministerio de Transición Ecológico (MITECO) ha desplegado efectivos propios, entre ellos parte de una brigada helitransportada tipo 1 de La Iglesuela, una brigada helitransportada tipo 1 de Laza y una brigada helitransportada tipo 1 de Tabuyo del Monte.

Por ejemplo, en la aldea de Zamorela, hay un intenso reparto de medios. Allí, como recoge Europa Press, se observa la utilización de varias bulldozer, o palas grandes, que se emplean en las tareas de extinción de incendios.

Por su parte, el incendio de Montederramo, iniciado en la madrugada del lunes en la parroquia de Paredes, supera ya las 20 hectáreas. Entre los medios desplazados, están tres agentes, siete brigadas, cinco motobombas, tres palas, dos técnicos, dos unidades técnicas de apoyo, seis helicópteros y cuatro aviones.

El fuego en Vilarino de Conso, originado a las 17:30 horas del domingo en la parroquia de Mormentelos, sigue avanzando y quema ya 180 hectáreas, aunque "evoluciona favorablemente". Otro incendio calcinó este fin de semana en la misma parroquia 9,14 hectáreas y fue extinguido a las 21:30 horas del sábado.

Asimismo, el de Maceda, parroquia de Castro de Escuadro, permanece estabilizado tras quemar más de 300 hectáreas. Este fuego obligó al desalojo de viviendas en el núcleo de A Teixeira durante la madrugada del domingo, cuando se originó, aunque ya no existe peligro para ellas y la Situación 2 ya está desactivada.

Otros incendios en Ourense

Por otra parte, también en Ourense, en Vilardevós -donde un gran incendio calcinó cerca de 600 hectáreas durante los primeros días de agosto-, se ha declarado a las 16:05 horas del lunes un nuevo fuego, esta vez en la parroquia de Moialde, con más de 20 hectáreas afectadas.

Asimismo, el fuego iniciado en Verín en la mañana del lunes quema alrededor de 15 hectáreas en la parroquia de Mourazos. Ya se ha desactivado la Situación 2, que se decretó por proximidad al núcleo de Tamagos. Por ahora, intervienen cinco agentes, ocho brigadas, cinco motobombas, una pala, un técnico, dos unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y seis aviones.