Dos motoristas heridos tras un accidente múltiple en Beariz (Ourense)

En la tarde de este sábado dos motoristas resultaron heridos en un accidente de tráfico en la carretera OU-0415 a la altura del kilómetro 25 en Beariz, concretamente en la localidad de Xirazga.

Según informa el 112 Galicia, uno de los heridos tuvo que ser evacuado en helicóptero.

El aviso se recibió pasadas las 16:00 horas, cuando varios particulares informaron de una colisión entre una moto y un coche. Minutos después, una segunda moto impactó contra la primera implicada.

El 112 movilizó al 061, que dio aviso al helicóptero medicalizado con base en Ourense hasta el punto, además de los bomberos de O Carballiño, el GES de Avión, la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil.

Uno de los motoristas fue evacuado en helicóptero al hospital de referencia, mientras que el otro tuvo que ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica.