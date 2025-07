En medio del polémico traslado del Materno Infantil de Ourense, nació Patricia

Ayer, martes, comenzó el traslado de los servicios del Hospital Materno Infantil de Ourense, un proceso rodeado de polémica que este miércoles se ha visto solapado por el nacimiento del primer bebé en el paritorio provisional.

La jornada había arrancado a las 09:00 horas con el traslado que se extendió hasta las 12:30 horas, mientras madres y matronas se manifestaban "indignadas" frente a las puertas del hospital protestando por la planificación "muy incongruente" con la que se había llevado a cabo.

Pero una hora después de hacerse efectivo el traslado, nació Patricia, hija de una pareja de Maside (Ourense), José y Lidia, que ha sido la encargada de estrenar el paritorio provisional del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Según ha informado la Xerencia del Área Sanitaria, la pequeña ha venido al mundo a las 13:35 horas.

Traslado sin incidencias y quejas de las matronas

El paréntesis de Patricia ha durado lo justo. Según el director de Atención Hospitalaria, José Antonio Ortigueira Espinosa, el desplazamiento comenzó con la UCI neonatal que ha sido trasladada a la Unidad de Reanimación y finalizó con el traslado de las mujeres ingresadas y sus recién nacidos a la primera planta del edificio de Cristal. Se ha hecho sin "ninguna incidencia", con "más de treinta profesionales" y "canales internos de comunicación entre equipos" para garantizar así "una transición fluida".

Por su parte, las matronas señalaban que "no se ha consultado con los que realmente asistimos partos desde el principio, no se nos ha escuchado", y que se trata de unas zonas habilitadas no para un año, sino "para más tiempo".

Los colectivos de madres y mujeres han pedido a la jefa del servicio de obstetricia y ginecología del Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Esther Álvarez, "una reflexión con los datos que solo ellos conocen". "Quedamos con menos espacios y sobre todo nos preocupa el tema de la reanimación neonatal", ha lamentado Marisol de Diego, una de las matronas del hospital.

Después de que Antonio Caamaño asegurase no haber recibido ninguna petición de reunión y haber recalcado que él se reune "con todo el mundo", las manifestantes han declarado que volverán a registrar "hoy mismo" una solicitud de reunión para transmitirle "todas sus demandas" y hacer así frente, dicen, a un traslado que supone "un atentado contra la salud pública".