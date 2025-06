Denuncian una nueva agresión a sanitarios en Galicia: "No es algo puntual ni casual"

Galicia ha registrado una nueva agresión a un sanitario. Ocurrió en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ourense, donde una médica fue agredida por una paciente que le causó diferentes lesiones y hematomas. Todo ello tras negarse a esperar su turno y exigir ser atendida de inmediato.

Tras el incidente, O`Mega, el único sindicato médico con representación en Galicia, ha manifestado la postura de los médicos, que creen que la Consellería de Sanidade no hace lo suficiente para

garantizar su seguridad en los centros de salud.

Asimismo, acusan a la Xunta de obviar las aportaciones de su colectivo profesional en la reforma de la Ley de Salud de Galicia que el Gobierno gallego tramita para mejorar la protección legal, la seguridad en los centros sanitarios y la atención jurídica a los facultativos que sufran alguna agresión en su centro de trabajo.

O`Mega asegura que la mayor parte de las aportaciones que realizaron los facultativos "no aparecen recogidas en el anteproyecto de reforma de esta ley" e insta a la Xunta a "dejar de aplazar lo inaplazable porque la violencia no puede formar parte del ejercicio profesional".

Solo en las dos primeras semanas de junio se produjeron en los centros de salud del sistema sanitario público gallego dos agresiones a facultativos. Ante esta situación, O`Mega asegura que lo que está pasando "no es algo puntual ni casual, sino un síntoma de que el sistema no está protegiendo a quienes cuidan a los ciudadanos". Por ello, el sindicato de médicos sostiene que las agresiones a sanitarios "no pueden seguir normalizándose".