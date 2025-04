El polémico tuit del alcalde de Ourense sobre el Real Madrid que acusan de racista

El madridismo está viviendo momentos duros tras la dura eliminación del equipo madrileño este miércoles contra el Arsenal en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions.

La polémica por diferentes actitudes de jugadores y pitadas de las gradas del Bernabéu han marcado este encuentro que ha finalizado con dos goles a 1 a favor de los ingleses.

Pero en este contexto en el que no tiene nada que ver, ha creado polémica adicional el controvertido alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que no es la primera vez que se ve envuelto en un escándalo.

En esta ocasión las redes han dictado sentencia sobre un polémico tuit del edil ourensano, que una gran mayoría de usuarios tilda de racista. Concretamente, Jácome escribió sobre el partido en su perfil de X: "Que el Real Madrid haya pensado que, por el hecho de fichar a muchos jugadores negros, marcaría la diferencia física en los partidos, es no tener ni idea de fútbol ni de atletismo".

Estas palabras han sembrado la polémica y numerosas reaccionas en contra del alcalde de Ourense, al que algunos usuarios han dirigido mensajes como: "El que no tiene idea del fútbol y del atletismo eres tú, no es una constante que por color de piel vayas a ganar en los deportes, "erudito"; "Que tú pienses que el real Madrid ha fichado a muchos negros para marcar la diferencia física es no tener ni idea de fútbol" o "Sabes de fútbol igual que de champús".

⚽ Que el @realmadrid haya pensado que, por el hecho de fichar a muchos jugadores negros, marcaría la diferencia física en los partidos, es no tener ni idea de fútbol ni de atletismo — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) April 16, 2025

Otros se lamentaban de la cantidad de likes que acumula este mensaje, un total de 4.000, además de haber sido compartido centenares de veces. Asimismo, fuera de las redes Jácome como alcalde recientemente ha tomado decisiones nada populares como el no convocar ruedas de prensa y solo ruedas informativas a través de Youtube y su canal de televisión, Auria TV.

Otro de los sucesos sonados relacionados con el alcalde fue el enfrentamiento que tuvo el año pasado con el editor del periódico de mayor tirada en la provincia ourensana, Óscar Outeiriño, con el que llegó a juicio tras agredir el director al alcalde con un puñetazo en plena calle ante las provocaciones por parte del edil que denunció haber sufrido tanto el día de los hechos como en los meses anteriores de diferentes maneras.